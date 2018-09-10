В квартире дома на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском обнаружено тело 10-летней девочки с признаками насильственной смерти, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней».«По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления областного СКР Михаила Бусылко на место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и областного управления Следственного комитета, наиболее опытных работников отдела криминалистики регионального СКР. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя областного следственного управления Алексей Колбасин. Также к расследованию подключились сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного управления криминалистики СКР, оперативники уголовного розыска полиции», — рассказали в пресс-службе.Убийце ребенка грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.«В настоящее время сыщики уголовного розыска ОВД города Каменска-Уральского совместно с коллегами из „убойного отдела“ областного полицейского главка проводят широкий комплекс мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание. Эта работа находится на контроле лично у начальника ГУ МВД области Михаила Бородина», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.