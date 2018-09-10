17 сентября в уральской столице начнут подачу тепла. Все дома подключат до 1 октября

13:59 | 12.09.2018

kingisepp.ru

17 сентября в Екатеринбурге официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Во все дома тепло должно прийти до 1 октября, но в первую очередь будут подключать детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социально-культурного назначения.



«Традиционно в силу специфики процесса эта работа займет несколько дней и будет проводиться этапами, которые будут определены в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе мэрии.



Напомним, что, согласно действующему законодательству, отопительный сезон должен начинаться при условии, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов.