Директора кинотеатра в Екатеринбурге привлекли к ответственности за запрет проносить свои напитки и еду

13:44 | 12.09.2018

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В 2017 году в Роспотребнадзор стали поступать жалобы на кинотеатр «Кинодом» в Екатеринбурге, где посетителям запрещали проносить в залы принесенные с собой напитки и еду. Соответствующий пункт был включен в правила посещения кинотеатра. При этом в самом кинотеатре можно было купить еду и напитки, но по более высоким ценам.



«Роспотребнадзор провел в отношении ООО «Кинотеатр Кинодом» административное расследование, по результатам которого, а также по материалам проверки, проведенной прокуратурой, юридическое лицо и его директор были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ — включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей», — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.



Две судебные инстанции — Кировский районный суд Екатеринбурга и Свердловский областной суд — признали действия ООО «Кинотеатр Кинодом» противоправными и обязали отменить запрет.