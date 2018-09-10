В екатеринбургской гимназии введен карантин из-за вспышки менингита

13:25 | 12.09.2018

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Приостановлен образовательный процесс в МБОУ гимназия № 5 Екатеринбурга. Причиной стало несколько случаев заболевания школьников. По предварительной информации, речь идет о серозном менингите.



Школа закрыта до 21 сентября. Дети будут заниматься дистанционно. Проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.



«Отобран материал для лабораторных исследований, проведена дезинфекция помещения, где занимались заболевшие, и мест общего пользования», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



По информации СМИ, в гимназии выявлено четыре случая заболевания.