На Урале мужчину, не платившего за коммунальные услуги, заставили переехать

12:40 | 12.09.2018

vdvbezheck.ru

В отделе судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам находился исполнительный документ в отношении гражданина, не оплачивающего коммунальные услуги.



Мужчина жил в трехкомнатной служебной квартире, предоставленной сельскохозяйственным производственным кооперативом «Колхоз имени К.». Из-за долгов по оплате коммунальных услуг работодатель принял решение выселить гражданина.



«Под контролем судебных приставов должник добровольно покинул трехкомнатную квартиру, в которой не оплачивал коммунальные услуги, и переехал в однокомнатную площадью 34,3 кв. м», — сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



На данный момент на исполнении в УФССП России по Свердловской области находится 92 тысячи исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги на общую сумму 3,8 млрд рублей.