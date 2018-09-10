В Екатеринбурге арестовали участников несанкционированной акции протеста 9 сентября

12:24 | 12.09.2018

Znak.com

В Екатеринбурге суд арестовал участников несанкционированной акции протеста против повышения пенсионного возраста. Активисты Виктор Балдин и Максим Фокин получили по 25 суток ареста, экс-кандидат в депутаты гордумы Елена Парий — 15 суток, волонтер штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Кирилл Денисов — 3 суток. Ранее также на 5 суток был арестован координатор штаба Юрий Кузьминых.



По данным штаба, 9 сентября в результате акции протеста в Екатеринбурге задержали около 200 человек, большую часть отпустили после составления протоколов.