На несколько дней перекрыт участок улицы Опалихинской

12:00 | 12.09.2018

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В Екатеринбурге закрыто движение по улице Опалихинской, на участке от улицы Халтурина до улицы Толедова. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту теплосети.



Участок будет перекрыт до 14 сентября.