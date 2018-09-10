КХЛ: «Автомобилист» одержал пятую победу в сезоне

11:53 | 12.09.2018

hc-avto.ru

Накануне екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал очередную, пятую победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Уральцы выиграли у «Сибири» со счетом 4:1.



Следующая для «Автомобилиста» игра пройдет 13 сентября против челябинского «Трактора». Матч состоится в Челябинске, начало в 19:00.



На данный момент ХК «Автомобилист» возглавляет конференцию «Восток».