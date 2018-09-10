На территории Уральского федерального округа нашли 787 заброшенных гособъектов

В Уральском федеральном округе в рамках работы по выявлению неиспользуемого государственного имущества найдено 787 объектов недвижимости, общая стоимость которых 2,3 млрд рублей. В Свердловской области находится 383 таких объекта, в Тюменской области — 136, в Челябинской — 124, в ХМАО-Югре — 100, в Курганской области — 43 и в ЯНАО — 1.Как сообщает пресс-служба полпреда президента России в УрФО, работа по выявлению неиспользуемых гособъектов проводилась в 2017–2018 годах по поручению президента о формировании неналоговых доходов и источников финансирования дефицита. Данные объекты планируется продать либо перераспределить в целях эффективного использования.