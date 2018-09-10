Мэрия: готовность жилфонда и теплосетей Екатеринбурга к зиме составляет более 80 %

11:00 | 12.09.2018

www.preslovljavanje.com

Готовность жилфонда Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 81,2 %, готовность теплосетей — 89,1 %, котельных — 76,2 %, сообщили в пресс-службе администрации города.



Одна из проблем при подготовке города к зиме — долги управляющих компаний перед поставщиками услуг. На данный момент 18 организаций должны ресурсоснабжающим предприятиям почти 2,8 млрд рублей.



Должники по оплате коммунальных услуг — юридические и физические лица — привлекаются к административной ответственности. В этом году выявлена 1 тысяча 627 нарушений в сфере ЖКХ.