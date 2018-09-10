В ДТП на въезде в Мичуринский пострадала 10-летняя девочка

10:37 | 12.09.2018

отдел пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Вчера вечером произошло ДТП на въезде в поселок Мичуринский в Екатеринбурге. Под колеса автомобиля Kia Rio попала 10-летняя девочка, которая перебегала дорогу в неположенном месте.



За рулем иномарки находилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что не успела затормозить, так как девочка неожиданно выбежала из-за автомобилей, стоявших в пробке.



По информации отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ребенок госпитализирован с предварительным диагнозом «компрессионный перелом позвоночника, ушиб мягких тканей таза».