На улице Рассветной горела сауна. Эвакуировали шесть человек

Вчера поздно вечером в Екатеринбурге на улице Рассветной произошел пожар в сауне. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:21. До прибытия пожарных из прилегающего к сауне кафе эвакуировались шесть человек.«На площади 30 кв. м повреждена внутренняя отделка и имущество сауны, расположенной в подвальном помещении пристроя к муниципальному 5-этажному жилому дому. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Информации о пострадавших не поступало.