В Екатеринбурге задержали группу людей, подозреваемых в наркоторговле

10:07 | 12.09.2018

Инцидент Екатеринбург

Вчера вечером жители Екатеринбурга могли наблюдать задержание группы людей рядом с домом № 188 на улице 8 Марта.



«8 Марта, 188, на парковке хлопцы в балаклавах положили других хлопцев отдыхать на асфальте в наручниках. И вот уже минут сорок одни лежат, другие стоят, видать ждут чего-то или кого-то», — написал очевидец в группе «Инцидент Екатеринбург».



По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на улице 8 Марта проводилась спецоперация: сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали группу лиц, подозреваемых в наркоторговле.



«Об итогах операции говорить пока рано, так как работа еще не завершена, по ее окончании сыщики примут соответственное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.