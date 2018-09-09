До 2021 года в Академическом районе Екатеринбурга появится новая школа

20:49 | 11.09.2018

союзженскихсил.рф

К концу 2021 года в Академическом районе Екатеринбурге будет открыта еще одна школа, в которой смогут учиться 1200 человек. Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



Новая школа будет построена в 26-м квартале Академического. Здание будет возведено в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Екатеринбурга на 2016 – 2025 годы».



Напомним, в этом году в Академическом районе было открыто здание школы №23, которая стала самым крупным образовательным комплексом в Свердловской области.