Губернатор Свердловской области назвал Высокинского кандидатом, достойным стать мэром Екатеринбурга

20:09 | 11.09.2018

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Сегодня на встрече с представителями партии «Единая Россия», избранными в новый созыв гордумы, губернатор Свердловской области назвал кандидата, достойного стать мэром Екатеринбурга, — им, по мнению Евгения Куйвашева, является Александр Высокинский.



«Вы все его прекрасно знаете. Знакомы с опытом его работы. Он, в свою очередь, досконально знает Екатеринбург», — передает слова главы региона Департамент информационной политики Свердловской области.



Помимо этого, Евгений Куйвашев заявил о своем намерении продолжить практику назначения представителя губернатора Свердловской области в Екатеринбургской городской думе — так, как это было в прошлом созыве.



Отметим, что в ближайшее время губернатор Свердловской области встретится с представителями всех депутатских групп и фракций, которые будут сформированы в гордуме Екатеринбурга.