Свердловский бизнесмен, чья компания выпускает продукцию под брендом «Курико», признан банкротом

18:02 | 11.09.2018

Фото: http://pravdaurfo.ru

Свердловский бизнесмен Саркис Эйриян, бывший директор ГУП «Птицефабрика Среднеуральская» и владелец ООО «Агрофирма «Артемовский» (выпускает продукцию под брендом «Курико»), признан банкротом. Такое решение сегодня принял Арбитражный суд Свердловской области, который ввел процедуру реализации имущества в отношении должника. С заявлением о признании банкротом в суд обращался сам Саркис Эйриян.



Напомним, что в июне 2017 года ООО «Агрофирма «Артемовский» было признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство (до 28 октября 2018 года). В числе кредиторов компании — АО «Российский сельскохозяйственный банк», налоговая инспекция, АО «Уралсевергаз», «Ростелеком», ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ГУП «Газовые сети».