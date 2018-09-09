Евгений Куйвашев призвал муниципальных депутатов забыть о разногласиях

16:22 | 11.09.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил глав муниципальных образований и депутатов местных дум с успешным завершением выборной кампании и нацелил их на оперативный старт работы. Во встрече с главой региона 11 сентября приняли участие главы и депутаты Алапаевска, Артемовского, Кушвинского, Горноуральского, Волчанского, Качканарского, Белоярского, Малышевского городских округов, городского округа Верхняя Пышма, Ирбитского муниципального образования, Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений.



Евгений Куйвашев напомнил: из 84 депутатов, избранных в представительные органы муниципальных образований, 61 депутат выдвинут партией «Единая Россия», четыре — КПРФ, три — ЛДПР, два человека были выдвинуты «Справедливой Россией» и еще 14 человек, двое из которых единороссы, шли на выборы как самовыдвиженцы.



«Если в ходе избирательной кампании вы сталкивались в политической борьбе с вашими нынешними коллегами, то сейчас пришло время забыть прежние разногласия и стать членами единой команды. Отныне ваша работа должна быть направлена на благо ваших земляков, на развитие вашей территории», — сказал Евгений Куйвашев.



Евгений Куйвашев подчеркнул, что справиться с поставленными задачами можно при наличии четкой стратегии развития каждой территории.

«Я думаю, все вы понимаете: выделение муниципалитетам средств из областного бюджета будет осуществляться только с конкретным обоснованием того, для решения каких стратегических задач эти средства направляются. Таким образом, наличие стратегии муниципального образования становится определяющим», — подчеркнул лидер региона.



Еще один посыл, с которым обратился губернатор к участникам встречи, касался необходимости сохранения преемственности в работе дум, продолжения ранее начатых проектов. Для примера, в Верхней Пышме за 2013–2017 годы гордума, на 70 % состоящая из депутатов-единороссов, выполнила более четырех сотен наказов избирателей. В результате жители муниципалитета, которые все эти годы видели реальные результаты работы, в единый день голосования поддержали представителей партии: депутаты от «Единой России» взяли 19 мандатов из 20.