Выделены субсидии на благоустройство дворов в Екатеринбурге

15:20 | 11.09.2018

saomos.news

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о выделении субсидий для возмещения части затрат на благоустройство дворов.



Напомним, что в этом году в Екатеринбурге по программе «Формирование современной городской среды» будет приведено в порядок 57 дворовых территорий. 85 % затрат финансирует федеральный и региональный бюджеты, 10% - муниципальный, еще 5% - это средства жильцов.



На данный момент благоустройство 16 дворов завершено, на финальной стадии еще 9 объектов. Все работы должны быть завершены до 1 октября. Минимальный необходимый перечень работ: ремонт проездов, организация освещения, установка скамеек и урн.