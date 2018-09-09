Пропавшую в Екатеринбурге пенсионерку нашли мертвой в болоте

14:32 | 11.09.2018

68-летняя екатеринбурженка Галина Граматчикова пропала в начале августа этого года. Она пошла за грибами и не вернулась. 2 сентября тело пенсионерки обнаружили в Железнодорожном районе, в лесном массиве.



Признаков криминальной смерти. По предварительной информации, женщина увязла в болотистой местности и утонула. Точную причину установит экспертиза.