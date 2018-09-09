Уралец осужден за кражу куска свинины и куриных желудков

14:04 | 11.09.2018

В.Н. Горелых

Ранее судимый житель Талицы 1996 года рождения приговорен к двум годам 10 месяцам в колонии общего режима за кражу у пенсионерки.



В мае этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью гвоздодера разбил окно и забрался в частный дом на улице Береговой, где проживает 80-летняя женщина.



Злоумышленник не нашел ничего ценного и похитил из холодильника продукты.



«Денег у пенсионерки не оказалось, тогда нападавший открыл холодильник, схватил кусок свинины весом порядка двух килограммов и подложку с куриными желудками на общую сумму 486 рублей, после чего со скромной добычей спешно ретировался через дверь, обратно в окно лезть не стал, чтобы не упасть и не потерять награбленное» - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Пенсионерка опознала грабителя по одной из фотографий базы МВД. Мужчину задержали.