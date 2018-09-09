Трех екатеринбуржцев будут судить за хищение денег из банкомата, в котором перепутали ячейки

13:42 | 11.09.2018

penzavzglyad.ru

Жителей Екатеринбурга 1981, 1982 и 1986 годов рождения обвиняют в хищении у банка почти 1,4 млн рублей.



Дело в том, что в июле 2017 года в одном из банкоматов на улице Алтайской инкассаторы при подготовке кассет с деньгами положили в ячейку для 1000-рублевых купюр 5000-рублевые. Посетители, выявив сбой, несколько раз снимали средства. В результате банку причинен ущерб почти на 1,4 млн рублей.



«Мужчины полностью признали вину, раскаялись и частично возместили ущерб. Санкция статьи предусматривает, в том числе в качестве наказания крупный штраф либо лишение свободы на срок до шести лет», - пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Сейчас дело направлено в суд.