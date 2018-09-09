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13:21 | 11.09.2018
Во время Евро-2020 в Екатеринбурге могут организовать фан-зону
«Мы все еще находимся под впечатлением чемпионата мира по футболу, под ощущением того праздника, который он нам всем подарил. Мы чувствуем социальный заказ от горожан на то, что должно быть некое естественное логическое продолжение. Поэтому мы обсуждаем вместе с коллегами из министерства спорта Свердловской области вопрос о возможности и целесообразности организации фестиваля болельщиков в ЦПКиО, где есть вся необходимая инфраструктура», - сказал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.
При этом чиновник отметил, что есть риски, связанные с поздним началом многих матчей.
Чемпионат Европы по футболу 2020 года в честь 60-летия с момента первого чемпионата пройдет на территории 12 городов, в том числе в России, в Санкт-Петербурге. Обычно первенство проводится в одной-двух граничащих друг с другом странах.
© «Вечерние Ведомости»
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