Уральские врачи, по вине которых погиб пациент, получили наказание в виде ограничения свободы

12:58 | 11.09.2018

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В Нижнем Тагиле вынесен приговор врачам-хирургам Демидовской городской больницы Елене Чазовой и Алле Лукиной. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности.



В ночь на 10 марта 2017 года в больницу доставили мужчину 1959 года рождения. Сначала ему поставили один диагноз, затем другой. Причем второй оказался неверным, в результате вместо перевода в реанимацию проводилось консервативное лечение. Только к вечеру 10 марта по требованию супруги пациента перевели в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, но это не помогло, и 12 марта мужчина скончался.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Елена Чазова получила два года ограничения свободы, Алла Лукина – год и десять месяцев. Приговор не вступил в законную силу.