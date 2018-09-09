За неделю в Свердловской области уничтожили пять тонн мяса

12:41 | 11.09.2018

prosrochka22.ru

За прошлую неделю по результатам совместных рейдов специалистов Россельхознадзора и сотрудников УФСБ России по Свердловской области в регионе выявлено и уничтожено 4 тонны 942 кг животноводческой продукции, реализуемой с нарушениями ветеринарного законодательства.



Проверочные мероприятия проводились на территории оптовой базы ЕМУП «Торговый дом «Железнодорожный» и мини-рынка на улице Минометчиков в Екатеринбурге.



«Нарушены температурный режим хранения, условия перевозки, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Идентификацию продукции провести не представлялось возможным, так как на тушах не было ветеринарных клейм», — сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по региону Наталья Сайфулина.



Владельцы продукции привлечены к административной ответственности. Продукция уничтожена путем сжигания на специализированном предприятии.