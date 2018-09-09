Краснотурьинскую больницу через суд заставляют укомплектовать машины скорой помощи

11:57 | 11.09.2018

ok.ru

В течение шести месяцев ГАУЗ Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» должно укомплектовать всем необходимым оборудованием автомобили скорой помощи, такое решение принял суд по обращению прокуратуры.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на момент проверки в автомобилях класса «А» (предназначены для перевозки пациентов, предположительно не являющихся экстренными) отсутствовали: тележка-каталка, носилки, спинальный щит, термоодеяло, комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи, запирающийся сейф для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ. Также машины не оборудованы системой ГЛОНАСС и GPS.