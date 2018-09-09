В столице Урала соберутся более 800 международных экспертов по праву

11:38 | 11.09.2018

old.alrf.ru

13–14 сентября в Екатеринбурге пройдет Европейско-Азиатский правовой конгресс. В нем примут участие более 800 международных экспертов из 30 стран мира: представители БРИКС, ЕС, Евразийского экономического союза, Всемирной торговой организации, УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права). Цель мероприятия — повышение эффективности европейско-азиатского правового сотрудничества.



Тема конгресса — «Право и справедливость: глобальные вызовы». Участники обсудят вопросы влияния глобализации на правовую сферу страны и функционирования отраслей внутригосударственного и международного права, а также проблемы, обусловленные глобализацией. Мероприятия пройдут в формате заседаний, экспертных групп и круглых столов.