Евгений Куйвашев встретится с вновь избранными главами муниципалитетов и депутатами дум Свердловской области

11:35 | 11.09.2018

Сегодня, 11 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с главами муниципалитетов и депутатами местных дум, которые одержали победу на выборах 9 сентября. Мероприятие пройдет в главном зале резиденции главы региона, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



На мероприятие приедут приглашённые главы и депутаты городов и поселений Свердловской области, в которых прошли выборы в единый день голосования. В их число вошли Алапаевский, Артемовский, Верхнепышминский, Кушвинский, Горноуральский, Волчанский, Качканарский, Белоярский и Малышевский городские округа, а также Ирбитское муниципальное образование и Восточное, Галкинское и Обуховское сельские поселения.



Евгений Куйвашев поздравит их с победой и вручит благодарственные письма старейшим депутатам дум. Стоит отметить, что некоторые из них прошли через выборы и одержали победу уже в шестой раз.



На встрече с вновь избранными депутатами и главами городов, районов и поселений также будут присутствовать председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и глава свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.