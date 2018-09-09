На трассе Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова ограничено движение

11:06 | 11.09.2018

ФКУ «Уралуправтодор»

До 30 сентября ограничено движение транспорта с 123-го по 133-й км федеральной дороги Р-351 Екатеринбург — Тюмень (в районе Камышлова). Здесь отремонтируют 9,6 км дорожного полотна, а также обочины, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



На время проведения работ на данном участке организовано реверсивное движение. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.