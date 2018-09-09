На Урале в колонии открыли кафе для заключенных

В исправительной колонии № 16, находящейся в Краснотурьинске, открыли кафе для осужденных женщин.Как сообщает пресс-служба свердловского ГУФСИН, кафе будут посещать только положительно характеризующиеся осужденные, отличившиеся на производстве. Здесь можно отдохнуть в выходной день, отметить день рождения, встретиться с родными во время проведения дня открытых дверей.В меню кафе есть выпечка, курица гриль, салаты, а также большое разнообразие десертов. Сначала нужно делать заказ в пекарне учреждения, затем приобрести продукцию через «Промсервис».