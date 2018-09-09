09:15 | 11.09.2018

Сегодня рано утром на 13-м километре Сибирского тракта в Екатеринбурге сгорел автомобиль Toyota RAV4. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:26.



«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава. В 05:33 (мест.) огонь локализован, в 05:35 (мест.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:28 (мест.)», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.