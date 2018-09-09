Отопления нет, а холода уже наступают: в Екатеринбург идёт минусовая температура

22:17 | 10.09.2018

m.ngzt.ru

Начало недели в Екатеринбурге выдалось прохладным. Дальше будет только хуже: уже завтра в уральской столице ожидается минусовая температура.



Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 11 и 12 сентября в Свердловской области почва промёрзнет до минус 4 градусов. Ровно столько будет на её поверхности и с утра. В течение дня столбики термометров будут подниматься до положительной отметки, но ночью и утром на «плюс» рассчитывать не придётся.