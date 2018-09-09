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22:00 | 10.09.2018
novayagazeta.ru
Екатеринбург стал вторым по количеству задержанных на митингах против пенсионной реформы
Такие цифры удалось привести после анализа всех протестных акций по вопросу о пенсионной реформе в городах России, которые начались ещё летом. К тому же, среди задержанных на акциях против повышения пенсионного возраста как минимум 60 несовершеннолетних. Об этом сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».
Ранее Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что при освещении протестных акций 9 сентября пострадали 17 журналистов: трое были избиты и 14 задержаны. МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге.
Сегодня в городах России суды избирают меру пресечения задержанным, которых по всей стране насчитывается более тысячи человек. Большинству участников акции назначают штрафы или административные аресты за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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10.09.2018
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