Свердловские общественники помогли пенсионерке подготовиться к зиме

Свердловские общественники помогли пенсионерке из села Рыбниковское Каменского района заготовить дрова на зиму. В минувшие выходные члены регионального отделения организации «Офицеры России» совместно с представителями других общественных движений организовали и приняли участие в благотворительной акции. Как рассказал veved.ru председатель Свердловского регионального отделения организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко, «тимуровцы» купили машину дров и сложили их в дровяник пенсионерке Александре Кирилловне Хомутовой.