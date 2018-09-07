25 сентября ЗакСО рассмотрит законопроекты о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста

17:59 | 10.09.2018

Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области назначено на 25 сентября. В ходе него депутаты рассмотрят два законопроекта, направленных на сохранение мер социальной поддержки людей предпенсионного возраста.



«Президент Российской Федерации В.В.Путин дал поручение по сохранению регионального пакета льгот для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе. Рабочая группа, созданная по поручению губернатора Свердловской области, разработала два законопроекта. Сегодня Совет Законодательного Собрания определил дату проведения внеочередного заседания 25 сентября 2018 года, на котором эти законопроекты будут рассмотрены», – сообщила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.



Один из законопроектов - «О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки» - предусматривает изменения в 9 региональных законах. В частности, речь идет о сохранении льгот для медицинских работников, чья деятельность связана с риском заражения различными заболеваниями. Отдельно прописано сохранение льгот по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Второй законопроект освобождает от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный легковой автомобиль мощностью от 100 до 150 лошадиных сил или грузовой автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил либо мотоцикл или мотороллер мощностью двигателя до 36 лошадиных сил.



Напомним, что в Свердловской области создана рабочая группа для выполнения установок президента по изменению пенсионной системы.