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17:33 | 10.09.2018

znak.com

МВД проводит проверку по факту задержаний журналистов в Екатеринбурге

Проводится проверка по факту задержания журналистов в ходе несогласованных акций протеста в Екатеринбурге и других городах, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В связи с заявлениями руководителей ряда региональных СМИ о нарушениях прав их сотрудников, освещавших несогласованные акции, территориальные подразделения МВД России устанавливают обстоятельства задержаний журналистов. Напоминаем, что сотрудникам, заступающим на службу по обеспечению общественного порядка на массовых мероприятиях, на инструктажах в обязательном порядке доводятся положения законодательства, регулирующие правовой статус журналистов. В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает задержание журналистов в Екатеринбурге «крайне постыдным событием». Это нарушает конституционное право на свободу распространения и получения информации, на свободу выражения мнения (статья 29 Конституции), на свободу и личную неприкосновенность (статья 22 Конституции), а также противоречит статье 144 Уголовного кодекса РФ о запрете на воспрепятствование законной деятельности журналиста.

«Позиция пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области о том, что "полиция не видит разницы между журналистами и иными митингующими", невежественная и циничная. Таким образом, полностью опровергаются ранее звучавшие версии о том, что удостоверения журналистов не предъявлялись или что полиция не знала, что задерживает журналистов… Все, что произошло, подрывает доверие людей к полиции и власти. Надеюсь, что это получит должную оценку Прокуратуры Свердловской области. Я удовлетворена позицией ведущих журналистов Свердловской области, сплотившихся вокруг своих коллег и обратившихся с открытым письмом к начальнику ГУ МВД по Свердловской области. Таких историй не должно повториться», — отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, что вчера, 9 сентября, на несанкционированном митинге против пенсионной реформы в Екатеринбурге были задержаны три журналиста: спецкор 66.RU Дмитрий Антоненков, а также корреспонденты E1.RU Сергей Панин и Дмитрий Емельянов. Свое недовольство задержанием представителей СМИ выразил Свердловский творческий союз журналистов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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