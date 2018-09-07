Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:52 | 10.09.2018

babyfotos.ru

В Екатеринбурге родился пятый ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025

В Железнодорожном районе Екатеринбурга родился мальчик с актовой записью № 2025. Это пятый ребенок, который получит право открывать выставку ЭСКПО-2025 в случае победы российской заявки. Мальчика назвали Максимом.

Напомним, предполагается, что в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов Екатеринбурга. Ранее малыши уже родились в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах.

За право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре этого года.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:17 | 10.09.2018
Участие в Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском приняли более 100 спортсменов

18:13 | 10.09.2018
Генконсульство Великобритании в Екатеринбурге «вербует» уральских юристов?

17:59 | 10.09.2018
25 сентября ЗакСО рассмотрит законопроекты о сохранении льгот для граждан предпенсионного возраста

17:33 | 10.09.2018
МВД проводит проверку по факту задержаний журналистов в Екатеринбурге

17:18 | 10.09.2018
В среду в Перми состоится прямая телефонная линия, посвященная началу учебного года

17:10 | 10.09.2018
Пермяки могут проголосовать за оформление городских автобусов

16:52 | 10.09.2018
В Екатеринбурге родился пятый ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025

16:51 | 10.09.2018
Губернатор проинспектировал ход благоустройства пермских дворов

16:36 | 10.09.2018
В Екатеринбурге незаконно вырубили сосны и березы на 21 млн рублей

16:32 | 10.09.2018
В Курганской области в аварии с «перевертышем» погибла 26-летняя пассажирка. Еще трое в больнице

16:22 | 10.09.2018
В прикамском поселке Щучье Озеро продолжается монтаж коммуникаций для новой школы

15:57 | 10.09.2018
В Орджоникидзевском районе снесут три незаконных торговых павильона и веранду

15:30 | 10.09.2018
Общая явка на выборах в Курганской области составила 24,61 %

15:25 | 10.09.2018
Глава избиркома Екатеринбурга рассказал о проблемах с сотовой связью в день выборов

15:17 | 10.09.2018
Почему у Ритуал.ру нет конкурентов в Екатеринбурге

15:00 | 10.09.2018
Евгений Куйвашев поздравил коллег с победой на выборах

14:52 | 10.09.2018
Около 24 тысяч пермских детей отдохнули с помощью бюджета

14:45 | 10.09.2018
Нового главу свердловского СКР представят коллективу 13 сентября

14:42 | 10.09.2018
Житель Прикамья отправится в колонию строгого режима за неуплату алиментов

14:25 | 10.09.2018
Избил и поджег одежду: свердловчанина обвиняют в покушении на убийство

14:19 | 10.09.2018
Игорь Сапко прокомментировал итоги единого дня голосования

14:18 | 10.09.2018
Из зауральской больницы эвакуировали 150 человек из-за сообщения о бомбе. Силовики ищут лжетеррориста

13:57 | 10.09.2018
Made in Ural: запущен сайт экспортной деятельности Свердловской области

13:37 | 10.09.2018
Прокуратура взяла на карандаш дело о краже ковчега с мощами Александра Невского из собора Кургана

13:32 | 10.09.2018
Пайщикам коттеджного поселка «Бухта Квинс» предложили оптимальные условия по заселению

13:31 | 10.09.2018
«Произошло окончательное оформление вертикали власти»: Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за выборы

13:11 | 10.09.2018
Пермяков приглашают на дегустацию плодов Ботанического сада

13:02 | 10.09.2018
Концертный сезон Пермской филармонии откроется ораторией Генделя «Соломон»

13:00 | 10.09.2018
Свердловские дошкольники первыми в стране освоят игру «бочче»

12:55 | 10.09.2018
В Перми началась укладка асфальта на улице Уральской

12:45 | 10.09.2018
В середине недели в Перми потеплеет

12:39 | 10.09.2018
В честь Дня трезвости в Екатеринбурге проведут крестный ход

12:33 | 10.09.2018
Ultrasport.ru представил новую коллекцию хоккейной экипировки

12:24 | 10.09.2018
Концерт для молодежи в Перми собрал более 3 тысяч зрителей

12:00 | 10.09.2018
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали два человека. Один из них в коме

11:36 | 10.09.2018
«Театральное действо, за которым следит весь город». На арт-объект «Я люблю Курган» снова посягнули вандалы

11:34 | 10.09.2018
В Нижнем Тагиле образовалось нефтяное «болото»

11:09 | 10.09.2018
Евгений Куйвашев встретится с победителями думских выборов

10:59 | 10.09.2018
Екатеринбуржцев ждет холодное начало недели

10:54 | 10.09.2018
На несанкционированном митинге в Екатеринбурге задержали трех журналистов

10:20 | 10.09.2018
На Урале директора турфирмы будут судить за присвоение денег клиентов

09:51 | 10.09.2018
В Верхней Пышме из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ночной клуб

09:42 | 10.09.2018
На этой неделе в Екатеринбурге перекроют два участка дорог

09:23 | 10.09.2018
«Объединённая оппозиция» победила на выборах в думу Екатеринбурга

09.09.2018

23:49 | 9.09.2018
Бывший начальник ОВД Заречного выиграл довыборы в думу Белоярки

23:28 | 9.09.2018
Вице-мэр Михаил Матвеев уверенно проходит в гордуму Екатеринбурга

23:12 | 9.09.2018
Григорий Вихарев сохранил мандат депутата ЕГД

21:59 | 9.09.2018
Екатеринбургский коммунальщик на выборах в гордуму обгоняет члена «списка Тунгусова»

21:09 | 9.09.2018
Четыре победы подряд: ХК «Автомобилист» обыграл «Адмирал»

21:03 | 9.09.2018
В Екатеринбурге завершились выборы в городскую думу


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 