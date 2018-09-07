В Екатеринбурге родился пятый ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025

16:52 | 10.09.2018

babyfotos.ru

В Железнодорожном районе Екатеринбурга родился мальчик с актовой записью № 2025. Это пятый ребенок, который получит право открывать выставку ЭСКПО-2025 в случае победы российской заявки. Мальчика назвали Максимом.



Напомним, предполагается, что в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов Екатеринбурга. Ранее малыши уже родились в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Ленинском районах.



За право проведения ЭКСПО Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре этого года.