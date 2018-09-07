В Екатеринбурге незаконно вырубили сосны и березы на 21 млн рублей

16:36 | 10.09.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса.



В ходе выездной проверки установлено, что в районе 11-го км ЕКАД на федеральном земельном участке площадью 13 гектаров вырублено более 2 тыс. куб. м древесины: 1605 деревьев породы сосна и 374 березы. Ущерб оценивается в 21 млн рублей.



«При проведении проверочных мероприятий установлено, что рубка деревьев осуществлена арендаторами земельного участка — ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент» и ДПК «Созвездие премиум» — без получения разрешающих документов в ТУ Росимущества в Свердловской области, администрации г. Екатеринбурга», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.