В Орджоникидзевском районе снесут три незаконных торговых павильона и веранду

15:57 | 10.09.2018

dnepr.info

В Екатеринбурге продолжается борьба с нелегальными постройками. Согласно новому постановлению, в Орджоникидзевском районе будут ликвидированы торговые павильоны «Войкова» (ул. Таганская, 51), «Мелин» (переулок Суворовский, 2), «Цветы» (ул. Краснофлотцев, 22), а также летняя веранда и четыре беседки (ул. Ильича, 22).



Данные объекты признаны самовольными постройками. Если владельцы не снесут их самостоятельно, то это будет сделано силами районной администрации с дальнейшим возмещением стоимости работ за счет собственников.