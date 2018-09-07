Глава избиркома Екатеринбурга рассказал о проблемах с сотовой связью в день выборов

15:25 | 10.09.2018

m.екатеринбург.рф

Неизвестные заблокировали номера телефонов председателя избирательной комиссии Екатеринбурга и его секретаря в день выборов. Это произошло после окончания голосования, рассказал сам глава горизбиркома Илья Захаров.



«Я стал набирать кого-то по телефону, мне сказали, что у меня нет средств на счете. Я подумал, что у меня есть автоплатеж, и у меня всегда есть средства на счете. Я пошел в банкомат, оплатил связь вперед, но ничего не случилось. Cекретарь комиссии, у которой тоже был заблокирован телефон, дозвонилась до оператора связи, ей сказали, что кто-то взял наши паспортные данные, найти их несложно, позвонил и сообщил, что у меня и секретаря потерялись сим-карты, нам их заблокировали», - цитирует Захарова ТАСС.



Напомним, ранее сообщалось, что после голосования в избиркоме перестал работать интернет.



Вчера, 9 сентября, состоялись выборы в гордуму Екатеринбурга. «Единая Россия» получила 19 мандатов, «Справедливая Россия» — 7 мандатов, КПРФ — 6 мандатов, ЛДПР — 3 мандата и партия «Яблоко» — 1 мандат. Явка составила 26,66%.