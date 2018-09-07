Евгений Куйвашев поздравил коллег с победой на выборах

15:00 | 10.09.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил глав субъектов Российской Федерации с победой на выборах.



Поздравительная телеграмма отправлена в том числе в адрес губернатора Магаданской области, бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.



«Уверен, что ваш уральский характер, умение брать на себя ответственность, готовность воплощать в жизнь самые амбициозные проекты в полной мере будут востребованы и на посту губернатора Магаданской области, что вы всецело оправдаете народное доверие к вам и к партии власти, будете гарантом развития региона и защитником социальной справедливости», — говорится в поздравлении.



Также глава Среднего Урала поздравил губернатора Омской области, бывшего депутата Госдумы от Свердловской области Александра Буркова, губернатора Тюменской области Александра Моора, мэра Москвы Сергея Собянина и других.