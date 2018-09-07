Нового главу свердловского СКР представят коллективу 13 сентября

14:45 | 10.09.2018

пресс-служба СУ СКР по Тюменской области

Новый начальник СУ СКР по Свердловской области генерал-лейтенант Михаил Богинский выйдет на работу на этой неделе. По информации СМИ, в четверг, 13 сентября, его представят коллективу управления.



Напомним, что указом Президента РФ от 28 августа Михаил Богинский назначен главой свердловского СКР на пятилетний срок. До этого он возглавлял управление СКР по Тюменской области.



Прежний глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин весной был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

