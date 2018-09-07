Избил и поджег одежду: свердловчанина обвиняют в покушении на убийство

14:25 | 10.09.2018

versiya.info

20-летнего ранее судимого жителя поселка Лобва Свердловской области обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



По версии следствия, в ночь на 17 июля молодой человек на фоне конфликта избил в лесном массиве мужчину 1974 года рождения, тот потерял сознание, после чего злоумышленник поджег на нем одежду и скрылся.



Пострадавшего мужчину на обочине дороги обнаружил автомобилист, он и отвез его в больницу.



Обвиняемый задержан и находится под стражей. По уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий.