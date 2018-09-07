Пайщикам коттеджного поселка «Бухта Квинс» предложили оптимальные условия по заселению

13:32 | 10.09.2018

Застройщик коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге обратился к пайщикам с открытым письмом, в котором предлагает свой вариант решения проблемы. Как сообщалось на прошлой неделе, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 3-секционного многоквартирного дома (1-й пусковой комплекс, 1-я очередь) на 63 квартиры. При этом в доме имеется пять нереализованных квартир, которые сейчас застройщик и предлагает пайщикам из второй очереди (всего там 8 пайщиков), строительство которой еще даже не начато, рассмотреть в качестве варианта для приобретения путем либо доплаты в случае увеличения площади, либо получения компенсации, если предоставляемая квартира будет меньше уже оплаченной. Третий вариант — застройщик готов выплатить пай в полном объеме, если предложенный вариант их не устроит.



Обращение застройщика к пайщикам — вынужденная мера, вызванная комментариями председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой одному из свердловских информагентств. По мнению застройщика, действия Булатовой направлены на затягивание процесса передачи дома пайщикам и для оказания давления на правоохранительные органы в её личных целях.



Напомним, что «Бухту Квинс» начали строить в 2010 году, но в 2012 году работы на объекте заморозили из-за нехватки денег. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По этому делу уже осуждена руководитель «Бухты Квинс» Лариса Ассонова. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Параллельно с расследованием уголовного дела, постоянным нажимом силовиков и противодействием со стороны пайщиков под руководством Зили Булатовой, певец Александр Новиков, который был одним из инициаторов возведения «Бухты Квинс», искал деньги для продолжения строительства объекта. В январе 2016 года Александр Новиков на специальной пресс-конференции сообщил СМИ, что «Бухта Квинс» будет достроена, и сдержал свое слово.