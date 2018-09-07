«Произошло окончательное оформление вертикали власти»: Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за выборы

13:31 | 10.09.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил за активную гражданскую позицию жителей, принявших участие в выборах в единый день голосования:



«Вчера завершился большой электоральный цикл, который стартовал еще в 2016 году. В России и в Свердловской области произошло окончательное оформление вертикали власти, которой предстоит выполнить установки президента России Владимира Владимировича Путина по повышению качества жизни, развитию ключевых сфер жизни в нашей стране. Я хотел бы поблагодарить уральцев, которые вчера отложили дела, выполнили свой гражданский долг, пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за будущее своего города или села. Выборы в 15 муниципалитетах Среднего Урала в единый день голосования прошли на высоком организационном уровне и без нарушений, способных повлиять на результаты».



Глава региона отметил уверенную победу «Единой России», за кандидатов которой проголосовали 66,7 % свердловчан, а также ожесточенную борьбу на выборах в гордуму Екатеринбурга.



«Особое внимание было приковано к выборам в Екатеринбургскую городскую Думу. Оно и понятно: от того, будет ли в уральской столице сформирована эффективная команда, во многом зависит будущее всего региона. Партия президента России и здесь показала достаточно серьезный результат. Уверен, Дума нового созыва, куда избраны неравнодушные к судьбе родного города люди, энергично возьмется за самые смелые, амбициозные планы развития. Будет работать над тем, чтобы жить в областном центре становилось комфортнее. Правительство Свердловской области и я лично всегда готовы поддержать важные для городов инициативы, подставить нашим коллегам плечо. Обязательно будем вместе добиваться, чтобы ближайшая пятилетка стала временем прорыва для всех свердловских муниципалитетов», — отметил губернатор.



Напомним, что выборы прошли в 15 муниципалитетах Свердловской области.