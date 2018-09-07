В честь Дня трезвости в Екатеринбурге проведут крестный ход

12:39 | 10.09.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Завтра, 11 сентября, в День трезвости, в Екатеринбурге пройдет крестный ход. Он начнется после Божественной литургии, около 10:00, у храма святителя Николая Чудотворца при УГГУ (ул. Куйбышева, 39). Колонны проследуют с иконами и пением по улицам Куйбышева, 8 Марта, Радищева и Хохрякова. Шествие будет останавливаться для чтения текстов Евангелия и молитв.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, после крестного хода в храме святителя Николая Чудотворца пройдет молебен.