В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали два человека. Один из них в коме

12:00 | 10.09.2018

АН «Между строк»

Накануне днем произошло ДТП на пересечении улиц Индустриальной и Циолковского в Нижнем Тагиле. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford не справился с управлением, машина врезалась в ограждение.



По информации АН «Между строк», в аварии пострадали два человека – 35-летний водитель и 24-летний пассажир. Последний находится в состоянии комы.



По факту ДТП проводится проверка.