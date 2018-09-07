В Нижнем Тагиле образовалось нефтяное «болото»

В Нижнем Тагиле восточнее санатория «Руш» у подъездных железнодорожных путей к складским помещениям плодоовощной продукции образовалось нефтяное «болото» — низменность, заполненная отходами нефтепродуктов, что нарушает земельное и природоохранное законодательство.«Проверкой установлено, что смежные земельные участки, на которых обнаружен незаконный разлив нефтепродуктов, принадлежат двум организациям, эксплуатирующим складские помещения и подъездные пути», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.В Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено исковое заявление о ликвидации несанкционированного размещения отходов.