Евгений Куйвашев встретится с победителями думских выборов

11:09 | 10.09.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во вторник, 11 сентября, встретится с депутатами муниципальных образований, которые получили мандат на прошедших накануне выборах. Мероприятие состоится в резиденции главы региона. Как стало известно veved.ru, на встречу приглашены также и главы городов, где состоялись выборы в думу. При этом новоизбранных депутатов Екатеринбургской городской думы на мероприятии не будет — встреча с ними будет организована в другое время.



Напомним, что 9 сентября состоялись довыборы в думу Артемовского, Волчанска, Ирбитского муниципального образования, Белоярского городского округа, Горноуральского городского округа, Кушвы, поселка Малышева, Алапаевска. Также состоялись полноценные выборы депутатов в думу Верхней Пышмы и Качканара, а в Камышловском муниципальном районе выбирали депутатов и глав сельских поселений.