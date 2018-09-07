Новости дня
10:59 | 10.09.2018
ekburg.tv
Екатеринбуржцев ждет холодное начало недели
Сегодня, 10 сентября, ожидается +11…13 градусов. Без существенных осадков, облачно с прояснениями.
Ночью 11 сентября синоптики прогнозируют +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков.
В среду, 12 сентября, ночью обещают +4…+6 градусов, днем +15…+17 градусов. Переменная облачность, без осадков.
© «Вечерние Ведомости»
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