Бывший начальник ОВД Заречного выиграл довыборы в думу Белоярки

23:49 | 9.09.2018

Согласно результатам довыборов в городскую думу Белоярского городского округа мандаты получат сторонники действующей администрации. Как стало известно veved.ru, по одномандатному избирательному округу № 4 (станция Баженово) победу одержал бывший начальник ОВД Заречного Ренат Рахматуллин, выдвинутый «Единой Россией» и поддержанный генеральным директором одного из градообразующих предприятий муниципалитета, Белоярской фабрики асбокартонных изделий, Игорем Лаврентьевым. За Рената Рахматуллина проголосовало 329 избирателей.



На втором месте – бизнесмен Сергей Степаненко (243 голоса), на третьем – кандидат от КПРФ, политический оппонент действующей администрации Белоярки Павел Баширов, который набрал всего 67 голосов. На четвертом месте – ранее судимый, коммерческий директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков (31 голос), на пятом – предприниматель Олег Романов (17 голосов).



Победу в одномандатном избирательном округе № 15 (село Логиново, поселок Марамзино, ДНТ «Залесье», село Черноусово, деревни Гилева и Шиши) одержал самовыдвиженец Александр Бучельников (229 голосов). После него с небольшим отставанием идет кандидат от «Единой России» учитель ОБЖ и физкультуры Черноусовской средней школы № 19 Сергей Кетов (206 голосов).



На третьем месте – самовыдвиженец Иван Косолапов (86 голосов), на четвертом пенсионер и бизнесмен Марат Аляутдинов, выдвинутый КПРФ (25 голосов). Следом идет кандидат от «Справедливой России» Сергей Медведевских (7 голосов) и кандидат от ЛДПР Игорь Поворознюк (5 голосов).