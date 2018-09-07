Новости дня
23:49 | 9.09.2018
Бывший начальник ОВД Заречного выиграл довыборы в думу Белоярки
На втором месте – бизнесмен Сергей Степаненко (243 голоса), на третьем – кандидат от КПРФ, политический оппонент действующей администрации Белоярки Павел Баширов, который набрал всего 67 голосов. На четвертом месте – ранее судимый, коммерческий директор ООО «Сигарный клуб» Сергей Рябков (31 голос), на пятом – предприниматель Олег Романов (17 голосов).
Победу в одномандатном избирательном округе № 15 (село Логиново, поселок Марамзино, ДНТ «Залесье», село Черноусово, деревни Гилева и Шиши) одержал самовыдвиженец Александр Бучельников (229 голосов). После него с небольшим отставанием идет кандидат от «Единой России» учитель ОБЖ и физкультуры Черноусовской средней школы № 19 Сергей Кетов (206 голосов).
На третьем месте – самовыдвиженец Иван Косолапов (86 голосов), на четвертом пенсионер и бизнесмен Марат Аляутдинов, выдвинутый КПРФ (25 голосов). Следом идет кандидат от «Справедливой России» Сергей Медведевских (7 голосов) и кандидат от ЛДПР Игорь Поворознюк (5 голосов).
© «Вечерние Ведомости»
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09.09.2018
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